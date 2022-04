Teurer Fehler zieht Barclays-Gewinn nach unten

Die britische Bank Barclays hat wegen einer Panne bei der Ausgabe von Anleihen im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht. Auf die Aktionäre entfiel ein Gewinn von 1,4 Milliarden britischen Pfund (1,7 Mrd Euro) und damit fast ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Donnerstag in London mitteilte. Zwar stiegen die Erträge - also die gesamten Einnahmen der Bank - um zehn Prozent auf 6,5 Milliarden Pfund. Doch eine höhere Risikovorsorge und die Mehrkosten infolge des Fehlers bei der Anleihen-Ausgabe zehrten die Zuwächse mehr als auf.