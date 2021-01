Bei der Thurgauer Kantonalbank (TKB) heisst der neue Leiter der Personalabteilung Christian Schmid. Er ist bereits seit 2012 im Personalbereich der TKB tätig uns seit einigen Jahren stellvertretender Personalchef, wie die Kantonalbank am Dienstag mitteilte. Schmid tritt damit die Nachfolge von Markus Hundsbichler an, der die Personalabteilung der Bank während rund 35 Jahren geleitet hat und im Frühjahr 2021 in Pension geht.