Die Thurgauer Regierung schlägt als neuen Präsidenten Roman Brunner vor. Er gehört dem Gremium bereits seit Mitte 2020 an. Zudem sollen Albert Koller und Jeanine Huber-Maurer neu Einsitz in den Bankrat nehmen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Wahlen im Thurgauer Grossen Rat erfolgen diesen Frühling.

dm/ra

(AWP)