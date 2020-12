TKB sagt Partizipanten-Versammlung im nächsten Jahr wegen Corona ab

"Weil die Organisation eines solchen Grossanlasses aber mehrere Monate beansprucht und da voraussichtlich noch über einen längeren Zeitraum hinweg Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie notwendig sind, verzichtet die TKB auf die Durchführung", schrieb die Bank. "Bankrat und Geschäftsleitung bedauern diesen Entscheid ausserordentlich. Die Bank möchte aber weder die Gäste noch die Lieferanten und Helfer einem gesundheitlichen Risiko aussetzen."

An der Partizipanten-Versammlung werden die PS-Inhaber über den Geschäftsgang informiert. Entscheide werden im Gegensatz zur Generalversammlung keine gefällt, weil die Partizipationsscheine keine Stimmrechte haben. Die nächste Partizipanten-Versammlung soll am 19. Mai 2022 in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen stattfinden, wie die TKB weiter schrieb.

jb/kw

(AWP)