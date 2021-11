Trotz höherer Mieten sinken Einnahmen bei Deutsche Wohnen leicht

Trotz deutlich gestiegener Mieten sind die Mieteinnahmen beim Immobilienkonzern Deutsche Wohnen im dritten Quartal leicht zurückgegangen. Sie lagen zu Ende September bei 634,2 Millionen Euro und damit um rund 300 000 Euro unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, wie der Konzern am Freitag in Berlin mitteilte. Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter im Gesamtportfolio lag demnach bei 7,17 Euro und damit rund 3,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. In Berlin waren die Mieten bei der Deutsche Wohnen ähnlich stark gestiegen.