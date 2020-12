Die norwegische Reederei Hurtigruten ist einem umfassenden Datenangriff ausgesetzt gewesen. Mehrere Systeme des Unternehmens liegen seit dem Angriff in der Nacht zum Montag lahm, wie der Schiffsreisen-Anbieter mitteilte. Es sehe so aus, als sei die gesamte globale IT-Infrastruktur betroffen. Angegriffen wurden die Systeme demnach mutmasslich von einem Virus, mit dem Lösegeld gefordert wird. Die Webseite von Hurtigruten war auch am Nachmittag weiter nicht abrufbar.