Spitzenwechsel beim US-Sportartikelkonzern Under Armour: Vorstandschef Patrik Frisk tritt am 1. Juni nach nur knapp zweieinhalb Jahren zurück und gibt auch seinen Sitz im Verwaltungsrat ab. Das teilte der Adidas -Rivale am Mittwoch (Ortszeit) in Baltimore mit. Frisks Nachfolge soll zunächst Colin Browne antreten. Er ist im Vorstand für das Tagesgeschäft zuständig. Browne übernimmt den Top-Job aber nur vorübergehend, bis eine Dauerlösung gefunden ist.