Die Bank Austria-Mutter Unicredit startet im Hinblick auf die am 9. Dezember geplante Vorstellung ihres neuen Entwicklungsplans ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien. Der Start ist am 10. Dezember geplant, teilte die Bank am Mittwoch mit. Für das Vorhaben will sie maximal 652 Millionen Euro ausgeben.