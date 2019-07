UniCredit steigt komplett aus Online-Bank Fineco aus

Die Unicredit trennt sich von ihrem letzten Anteil an der italienischen Online-Bank Fineco. Die Mailänder Grossbank will im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einen 18,3-prozentigen Anteil an der Online-Bank Fineco verkaufen. Die Veräusserung der Fineco-Beteiligung sei ein Schritt im Rahmen einer Reihe finanzieller Massnahmen zur Vorbereitung des strategischen Plans 2020-2023, der am 3. Dezember in London vorgestellt werden soll, teilte das Mailänder Geldhaus am Montag mit. Derzeit gebe es nur "beschränkte Synergien" zwischen der seit 2014 an der Mailänder Börse notierten Fineco und UniCredit. 2016 hatte die Unicredit bereits eine 30-Prozent-Beteiligung an Fineco veräussert./sp/APA/jha