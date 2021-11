United-Internet-Grossaktionär Dommermuth schielt auf Aktienmehrheit

(Ausführliche Fassung) - United-Internet-Chef Ralph Dommermuth erwägt eine Aufstockung seines Anteils an dem Internetkonzern auf etwas mehr als die Hälfte. Der Manager prüfe, ob er über eine existierende oder neu zu gründende von ihm beherrschte Gesellschaft ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen United-Internet-Aktien zu 35 Euro das Stück abgeben wolle, teilte der Konzern am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Montabaur mit. Der von ihm kontrollierte Anteil würde damit auf circa 51 Prozent steigen. Anleger reagierten erfreut auf die Nachricht: Am Freitagmorgen notierte die United-Internet-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate knapp 6 Prozent höher.