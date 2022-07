Vantage Towers erlöst wie erwartet mehr und hält an Jahreszielen fest

Die Funkturmgesellschaft Vantage Towers sieht sich nach einem guten Auftaktquartal auf dem Weg zu ihren Jahreszielen. Der Umsatz der drei Monate bis Ende Juni ohne sogenannte Durchleitungseinnahmen stieg im Vorjahresvergleich um knapp sieben Prozent auf 262 Millionen Euro, wie die Vodafone-Tochter am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet.