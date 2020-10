Vatikan verspricht mehr Kontrolle und Transparenz beim Geld

Der Vatikan hat im Jahr 2019 rund elf Millionen Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Damit fällt das Defizit der Kurie, also der zentralen Verwaltung der katholischen Kirche, niedriger aus als 2018, als es 75 Millionen Euro betrug. Diese Zahlen nannte der katholische Kirchenstaat am Donnerstag in einer Bilanz. Vor dem Hintergrund mehrerer Skandale um dubiose Geldströme versprach der Vatikan bei den Ausgaben mehr Transparenz und mehr Kontrolle. Dafür ist eine Bündelung vieler Ströme etwa bei der Güterverwaltung des Heiligen Stuhls, der Apsa, geplant.