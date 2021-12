Die Vaudoise-Gruppe beteiligt sich über ihre Tochtergesellschaft Vaudoise Asset Management mit 20 Prozent am Aktienkapital der SEG Suisse Estate Group. Damit stärke der Privatversicherer seine Tätigkeiten im Immobiliensektor bzw. der Verwaltung von Immobilienanlagen für Dritte in der Schweiz, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.