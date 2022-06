Vaudoise investiert in Westschweizer Start-up Popety.io - Büro in Zürich

Popety.io will nun ausserdem in die Deutschschweiz expandieren. Dazu eröffnete das Start-up eine Niederlassung in Zürich, wie die Vaudoise selbentags in einem Communiqué schrieb. Das Jungunternehmen werde schliesslich auch am 21. Juni am Kongress "The Big Handshake" teilnehmen. Diese Veranstaltung bringt Fachleute aus der PropTech-Branche zusammen.

Popety.io sammelt und kombiniert gemäss den Angaben über ein eigenes Akquisitions-Tool Immobiliendaten. Durch Suchfunktionen könnten Immobilienexperten bebaute oder unbebaute Parzellen mit hohem Potenzial einfacher identifizieren und die jeweiligen Restriktionen und Vorschriften in wenigen Minuten analysieren, heisst es.

kw/tv

(AWP)