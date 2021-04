Vifor-Gemeinschaftsunternehmen VFMCRP erreicht Ziele in Studie mit Velphoro

Das Gemeinschaftsunternehmen Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) hat in einer Phase-III-Studie mit Velphoro in China die gesteckten Ziele erreicht. In der Studie sei die Wirksamkeit von Velphoro (PA21) im Vergleich zu Sevelamer-Carbonat getestet worden.