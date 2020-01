Villeroy & Boch prüft möglichen Erwerb von Ideal Standard

Der Keramikhersteller Villeroy & Boch prüft derzeit den Erwerb der Ideal Standard Gruppe. Die Evaluierung befinde sich allerdings noch in einer frühen Phase, teilte das Unternehmen am Donnerstag im saarländischen Mettlach mit. "Verbindliche Entscheidungen" über einen möglichen Kauf des Badspezialisten gebe es noch nicht. "Es ist also auch möglich, dass die Villeroy & Boch AG das Projekt nicht weiter verfolgt oder dass ein Erwerb aus anderen Gründen nicht zustande kommt", hiess es in einer Mitteilung.