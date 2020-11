Vodafone erholt sich nach deutlichen Einbussen durch Corona-Pandemie

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat sich von den Erlöseinbussen in der Corona-Pandemie erholt. Der von Analysten besonders im Blick stehenden Serviceumsatz sank im zweiten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr organisch nur um 0,4 Prozent, wie das Unternehmen am Montag in London mitteilte. Die Gesamterlöse ohne Einnahmen aus dem Verkauf von Endgeräten wie Smartphones und Tablets in Höhe von 9,31 Milliarden Euro lagen damit über den Erwartungen der Experten.