Vodafone hält sich dank deutscher Kunden besser als gedacht

Dank guter Geschäfte in Deutschland hat sich der britische Telekommunikationskonzern Vodafone im abgelaufenen Jahresviertel besser geschlagen als erwartet. So nutzten viele Kunden während des Lockdowns ihre Smartphones intensiver. Der von Analysten besonders beachtete Konzern-Serviceumsatz stieg im dritten Geschäftsquartel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus eigener Kraft um 0,4 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem kleinen Rückgang der Gesamterlöse ohne Einnahmen aus dem Verkauf von Endgeräten wie Smartphones und Tablets gerechnet.