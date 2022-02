Vodafone lehnt Angebot für Italien-Geschäft ab - Iliad gibt klein bei

(Ausführliche Fassung) - Der britische Vodafone -Konzern hat ein Übernahmeangebot des Telekom-Unternehmens Iliad und Apax Partners für sein Italien-Geschäft abgelehnt und damit mögliche weitere Gespräche im Keim erstickt. Die vorläufige Interessensbekundung sei nicht im besten Interesse der Aktionäre, begründete Vodafone seine Entscheidung in einer Mitteilung am Donnerstag in London. Iliad will sein Bemühen nun einstellen - Iliad Italia werde seine eigenständige Strategie im Land weiterführen, hiess es von den Franzosen als Reaktion auf die Abfuhr der Briten.