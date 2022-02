Volvo Cars mit Rekordwerten bei Umsatz und Profitabilität

Trotz heruntergefahrener Produktionskapazitäten und geringerer Verkaufszahlen im Schlussquartal hat der schwedische Autobauer Volvo Cars 2021 mit Rekordwerten beendet. Der Gesamtumsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 7,3 Prozent auf 282 Milliarden Schwedische Kronen (26,82 Mrd Euro) gestiegen, teilte das zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Unternehmen am Freitag in Göteborg mit. Das sei so viel wie nie zuvor, hiess es. Im Schlussquartal war der Erlös um sechs Prozent auf 80,1 Milliarden Kronen gefallen.