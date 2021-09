Vonovia streicht Annahmeschwelle bei Übernahme der Deutsche Wohnen

(Ausführliche Fassung zur Meldung vom Vorabend) - Deutschlands grösster Wohnungskonzern Vonovia ist im Ringen um die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen von seinen bisherigen Bedingungen abgerückt. Vonovia habe aus seinem Gebot unter anderem die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent der Deutsche-Wohnen-Aktien gestrichen, teilte die Deutsche Wohnen am Montag in Berlin mit. Von Vonovia hiess es am späten Abend, damit habe der Konzern die Transaktion abgesichert. Bis Montagabend habe sich Vonovia mehr als 40 Prozent der Deutsche-Wohnen-Anteile gesichert.