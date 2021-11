Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat Aline de Riedmatten zur neuen Leiterin der Personalabteilung ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Eliane Gaspoz an, die im Frühjahr 2022 in Pension geht, wie das Institut am Montag mitteilte. Gleichzeitig wird de Riedmatten als stellvertretende Direktorin amtieren.