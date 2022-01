Im wettbewerbsintensiven Markt will sich die Kantonalbank in den Bereichen Digitalisierung und unternehmerische Verantwortung stärker positionieren. Daher sollen vor allem die digitalen Kanäle ausgebaut werden. Zudem will die Bank das Angebot an ESG-Produkten erweitern und die nachhaltige Entwicklung in der Region durch Förderung regionaler Verbindungen stärken.

cg/ra

(AWP)