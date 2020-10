Walliser Kantonalbank gibt sich mit neuen Köpfen neue Struktur

Die Walliser Kantonalbank (WKB) will mit neuen Mitglieder der Generaldirektion die neue Struktur umsetzen. Sämtliche Kundenaktivitäten werden in der Division Kunden zusammengelegt, während die Unterstützungs- und Supportaktivitäten der Verkaufsfront in der neuen Division Marktleistungen zusammengefasst werden.