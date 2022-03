Warnstreiks an mehreren Flughäfen in Deutschland - Flugausfälle erwartet

An mehreren Flughäfen in Deutschland könnte es an diesem Montag wegen Warnstreiks zu Verspätungen und Stornierungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat Sicherheitskräfte in der Fluggastkontrolle an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen.