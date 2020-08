Er wird damit Nachfolger von Stefan Hilber. Dieser wechselt, wie seit letztem April bekannt ist, diesen Herbst zu Mobimo und wird dort ebenfalls CFO.

Der neue Warteck-CFO Lanfranconi hat Jahrgang 1981 und war laut den Angaben zuletzt Head of Corporate Accounting and Financial Reporting in einer internationalen Industriegruppe.

rw/

(AWP)