Wdh: Novartis-Stellenabbau in der Schweiz trifft viele Kaderpositionen

(Präzisierung einer Meldung vom Vortag: die ersten Entlassungen werden "nicht vor Sommer 2023 wirksam" statt "nicht vor Sommer 2023 erfolgen") - Der im Frühjahr angekündigte Stellenabbau des Pharmakonzerns Novartis trifft besonders viele Mitarbeitende in leitenden Positionen. Jeder zweite der bis zu 1400 Angestellten, von denen sich Novartis in der Schweiz trennen will, ist ein Manager.