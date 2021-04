Wdh: Rheinmetall profitiert von guten Geschäften im ersten Quartal

(Ausgefallene Wörter ergänzt) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn zugelegt. Während die Erlöse um rund 3,5 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro stiegen, konnte der MDax-Konzern das operative Ergebnis mit 87 Millionen Euro sogar mehr als verdoppeln, wie er am Dienstag in Düsseldorf auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Beide Kennziffern hätten die derzeitigen Markterwartungen übertroffen, hiess es. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie sprang nach den Nachrichten kurz in die Höhe, sackte wenig später aber um mehr als drei Prozent ins Minus.