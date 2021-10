Wdh: Santander verdient mehr als erwartet - will Ziele signifikant übertreffen

(Redigierreste wurden entfernt.) - Die spanische Grossbank Santander ist nach einem weiteren guten Quartal beim Blick auf das Gesamtjahr optimistischer geworden. Man sei auf bestem Weg, die für 2021 gesetzten Ziele deutlich zu übertreffen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Mittwoch in Madrid mit. In den Monaten Juli bis September verdiente die spanische Bank mit einer starken Präsenz in Brasilien, Grossbritannien, Mexiko und den USA knapp 2,2 Milliarden Euro. Damit übertraf sie wie schon in den ersten beiden Quartalen die Erwartungen der Experten.