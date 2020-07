Welle von Dieselklagen gegen Daimler in Stuttgart

Die Welle sogenannter Dieselklagen gegen den Autobauer Daimler in Stuttgart nimmt kein Ende. Allein im ersten Halbjahr 2020 gingen rund 1700 neue Klagen von Besitzern eines Mercedes-Benz-Diesels am Landgericht ein. "Das sind bereits mehr Klagen als im gesamten Jahr 2019 mit 1500 Neueingängen", sagte Gerichtspräsident Andreas Singer am Freitag. Die Zahl nehme seit einem Jahr kontinuierlich zu.