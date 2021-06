Weltgrösster Fleischkonzern JBS von Cyber-Attacke getroffen

Ein Hackerangriff auf den weltgrössten Fleischkonzern JBS aus Brasilien hat grosse Teile der Produktion in Nordamerika und Australien lahmgelegt. Eine Sprecherin des Weissen Hauses erklärte am Dienstag (Ortszeit) in Washington, JBS habe die US-Regierung am Sonntag über die Attacke informiert.