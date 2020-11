Zur Rose offenbar für Betrieb von E-Rezept-Fachdienst in Deutschland ausgewählt

Die Versandapotheke Zur Rose hat offenbar den wichtigen Zuschlag für den Betrieb der E-Rezept-Infrastruktur in Deutschland erhalten. So habe Gematik den Auftrag an ein Konsortium um den US-amerikanischen IT-Konzern IBM und der Zur-Rose-Tochter E-Health-Tec vergeben, wie verschiedene deutsche Fachzeitschriften, die sich auf "interne Kreise" berufen, am Montag übereinstimmend berichteten. Von offizieller Seite wurde der Sachverhalt allerdings noch nicht bestätigt.