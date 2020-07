Zur Rose setzt Platzierungspreis für Kapitalerhöhung auf 287 Fr. je Aktie fest

Die Versandapotheke Zur Rose hat die am gestrigen Donnerstag angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. Insgesamt wurden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung 740'823 neue Aktien an institutionelle Investoren ausgegeben. Der Platzierungspreis beträgt 287,00 Franken je Aktie, wie Zur Rose am Freitag mitteilte.