Zur Rose-Tochter TeleClinic startet in Deutschland digitales Gesundheitsprotal

Die Zur Rose-Tochter TeleClinic startet in Deutschland ein neues Portal zur Verschreibung von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Damit binde der Telemedizin-Anbieter Gesundheits-Apps in der Praxisalltag ein und erleichtere so den Zugang für Ärzte und Patienten, teilte Zur Rose am Montag mit.