Deutsche Förderbanken zahlen dreimal mehr Zuschüsse als vor Corona

Die deutsche Wirtschaft hat von den Förderbanken des Bundes und der Länder auch im zweiten Corona-Jahr Rekordmittel erhalten. Die Summe der Zuschüsse wuchs 2021 von 27,3 Milliarden Euro im Vorjahr auf rund 43,9 Milliarden Euro, wie der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands am Montag mitteilte. Das war etwa das Dreifache des Niveaus von 2019 vor der Corona-Krise. 27,8 Milliarden davon flossen in die gewerbliche Förderung, mehr als zehn Milliarden Euro in den Wohnungs- und Städtebau.