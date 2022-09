Deutschland: Grosshandelspreise steigen erneut schwächer

Der starke Preisauftrieb im deutschen Grosshandel hat sich erneut etwas abgeschwächt. Im August erhöhten sich die Grosshandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Es ist bereits der vierte Monat in Folge mit leicht rückläufigen Preissteigerungen. Im April hatte der Anstieg mit 23,8 Prozent einen 60-jährigen Höchststand markiert.