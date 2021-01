Deutschland: Inflation bleibt den vierten Monat in Folge unter Null

Die Inflationsrate in Deutschland hat auch im Dezember unter der Nullmarke gelegen. Gedämpft von der Mehrwertsteuersenkung und stark gefallenen Energiepreisen lagen die Verbraucherpreise 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch nach einer ersten Schätzung in Wiesbaden mit. Bereits im November hatte die Rate bei minus 0,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für den Dezember im Schnitt mit einer Rate von minus 0,2 Prozent gerechnet.