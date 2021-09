Eurozone: Erzeugerpreise steigen mit Rekordtempo

Der Preisanstieg auf Herstellerebene in der Eurozone vollzieht sich weiter in Rekordgeschwindigkeit. Die Erzeugerpreise legten im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Währungsunion im Jahr 1999. Schon im Juni hatte die Wachstumsrate ein Rekordhoch von 10,2 Prozent erreicht, nachdem die Preise im Mai um 9,6 Prozent und im April um 7,6 Prozent gestiegen waren.