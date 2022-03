EZB-Aufsicht: Direkte Folgen des Krieges auf Euro-Banken begrenzt

Die direkten Auswirkungen des Ukraine-Krieges für die Banken im Euroraum halten sich nach Einschätzung der EZB-Bankenaufsicht in überschaubaren Grenzen. Die direkten Engagements in Russland, der Ukraine und Belarus beliefen sich auf rund 100 Milliarden Euro, wobei die sanktionierten Unternehmen nur einen kleinen Teil dieser Summe ausmachten, sagte der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, am Donnerstag laut Redetext bei in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments in Brüssel.