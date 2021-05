Frankreichs Inflation steigt etwas schwächer als erwartet

In Frankreich ist die Inflation im April weiter gestiegen, allerdings nicht so stark wie erwartet. Die nach europäischer Methode erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 1,6 Prozent zu, wie das Statistikamts Insee am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Nach einer ersten Erhebung hatte Insee noch eine etwas höhere Inflationsrate von 1,7 Prozent gemeldet. Analysten waren von einer Bestätigung ausgegangen.