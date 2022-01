Häuserpreise in Grossbritannien so stark gestiegen wie zuletzt 2007

Die Häuserpreise in Grossbritannien sind trotz der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit 2007 nicht mehr. Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus betrug rund 276 000 Pfund (etwa 330 000 Euro) und damit fast zehn Prozent mehr als im Jahr 2020, wie aus dem Hauspreisindex der Halifax-Bank hervorgeht. Seit 2007 habe es keinen so grossen Anstieg der Immobilienpreise im Jahresvergleich mehr gegeben, hiess es am Freitag.