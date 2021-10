IWF-Chefin Georgiewa: Nach Vorwürfen wieder zurück an die Arbeit

(Ausführliche Fassung) - Nach Abschluss einer Prüfung von Vorwürfen der Datenmanipulation gegen sie will sich die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, wieder voll auf die Arbeit der Organisation konzentrieren. Sie danke dem IWF-Exekutivrat für eine "umfassende und unparteiische Überprüfung aller Beweise", sagte Georgiewa am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Jahrestagung von Weltbank und IWF in Washington. "Und es fühlt sich toll an, sich wieder ausschliesslich auf die vor uns liegende Arbeit konzentrieren zu können", fügte sie hinzu.