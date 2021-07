IWF-Chefin sieht Gefahr eines nachhaltigen Inflationsschubs in USA

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einem anhaltenden Preisauftrieb in den USA im Zuge eines Konjunkturschubs. Eine beschleunigte Erholung der US-Wirtschaft werde zwar vielen Ländern durch einen stärkeren Handel zugutekommen, teilte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Mittwoch in einem Blog-Beitrag mit.