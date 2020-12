Japan erholt sich mit stärkstem Wachstum seit 1968 vom Corona-Einbruch

(Ausführliche Fassung) - Japans Wirtschaft hat sich in den Sommermonaten stärker vom Rekordeinbruch im Zuge der Corona-Krise erholt als bisher gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrössten Volkswirtschaft der Welt zog im dritten Quartal - auf das Jahr hochgerechnet - um 22,9 Prozent an, wie die Regierung in Tokio am Dienstag nach einer zweiten Schätzung bekanntgab. Damit revidierte die Regierung die ersten Schätzung leicht nach oben. Zuvor war nur eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um annualisiert 21,4 Prozent gemeldet worden. Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.