Pensionskassen im Oktober mit negativer Rendite

Den am Mittwoch veröffentlichten Berechnungen der UBS zufolge haben die Pensionskassen im Oktober auf ihren Finanzanlagen nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Performance von -1,14 Prozent erreicht. In den sechs Monaten davor waren die Vorzeichen jeweils positiv.

Seit Jahresbeginn liegt die Rendite der Pensionskassen nach zehn Monaten nun bei -1,35 Prozent, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Schwache Aktien

Vergleicht man die Performance-Entwicklung der Pensionskassen untereinander, dann haben im Oktober die kleinen Institute mit verwalteten Vermögen unter 300 Millionen Franken am schlechtesten abgeschnitten. Sie erreichten eine Performance von -1,27 Prozent. Bei den grossen (mehr als 1 Mrd verwaltete Vermögen) und mittleren Vorsorgewerke (300 Mio bis 1 Mrd) lagen die Renditen im Durchschnitt bei -0,96 Prozent und -1,16 Prozent.

Der Handel im Oktober war von Unsicherheiten rund um die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA und den steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa geprägt. Vor diesem Hintergrund belasteten Schweizer Aktien (-5,6%) das Anlageresultat bei den Pensionskassen am stärksten gefolgt von den internationalen Aktien, die um 2,0 Prozent nachgaben.

Besser hielten sich die Anlagen in Anleihen: So waren es die Anleihen in Schweizer Franken (+0,11%), die als einzige Anlageklasse den Monat Oktober positiv abgeschlossen haben. Die Performance der alternativen Anlagen (-0,27%), der Private Equity (-0,21%) und von Immobilienanlagen (-0,18%) lagen leicht im Minus.

