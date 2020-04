Schweizer Pensionsvermögen geraten in der Coronakrise unter Druck

Die Coronakrise und die Verwerfungen an den Finanzmärkten hinterlassen in den Pensionsvermögen der Schweizer Firmen tiefe Spuren. Dabei hätten die negativen Anlagerenditen des ersten Quartals die sehr gute Performance aus dem vergangenen Jahr weitestgehend zunichte gemacht, schreibt das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson am Mittwoch.