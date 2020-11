US-Handelsbilanz mit geringerem Defizit

Die USA haben im September ein spürbar niedrigeres Defizit im Aussenhandel eingefahren. Das Defizit sei von 67,0 Milliarden US-Dollar im Vormonat auf 63,9 Milliarden Dollar gefallen, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten mit einem Defizit in dieser Grössenordnung gerechnet.