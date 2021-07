USA: Stärkster Anstieg der Immobilienpreise seit 2004 - Case-Shiller-Index

Der Anstieg der US-Hauspreise hat sich im Mai weiter beschleunigt. In den 20 grossen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Preise zum Vorjahresmonat um 17,0 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Dies ist der stärkste Zuwachs seit dem Sommer 2004.