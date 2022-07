Vatikan will keine spekulativen Investments mehr tätigen

Der Vatikan will sein Geld zukünftig nicht mehr in spekulative Investments anlegen. Dies gelte ab dem 1. September für den Heiligen Stuhl und den Vatikanstaat, teilte der Vatikan am Dienstag mit. Der neue Anlagekurs solle zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt beitragen und mit den Prinzipien der Lehre der Kirche vereinbar sein. Finanz-Aktivitäten sollten deshalb "produktiver Natur" sein und solche "spekulativer Natur" ausschliessen, hiess es weiter.