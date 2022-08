Verbraucher erwarten gemäss EZB höhere Inflation und schwächeres Wachstum

Die Verbraucher in der Eurozone sehen laut einer neuen Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) eine höhere Inflation und ein schwächeres Wirtschaftswachstum. Im Juni erwarteten sie eine jährliche Preissteigerungsrate auf Sicht von zwölf Monaten von 5,0 Prozent, teilte die EZB am Donnerstag in Frankfurt mit. Dies ist etwas mehr als noch im Mai. Mit Blick auf die kommenden drei Jahre stiegen die Erwartungen merklicher von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an.